Bulgari: Babin, puntiamo sul mattone di lusso

"Con tre strutture era un esercizio di stile, oggi con sei abbiamo un network che comincia a far sentire il suo peso. Contiamo di arrivare presto a 15 nuovi hotel, nel 2020 saremo a Parigi, nel 2021 a Mosca, nel 2022 a Tokyo e stiamo cercando anche a New York, Los Angeles e Roma".

Lo dice in un'intervista ad Affari&Finanza di Repubblica, il Ceo di Bulgari, Jean-Christophe Babin, parlando della divisione Hotels & Resorts del gruppo, sottolineando che "gli hotel rappresentano per Bulgari l'opportunita' di condividere il lusso, il design e la creativita' italiana nel mondo".

Rispondendo a una domanda sul nuovo scenario politico in Italia, Babin osserva che "siamo un'azienda al 100% italiana per quanto riguarda i gioielli ed esportiamo il 98%, per noi e' importantissimo che il nostro Paese continui ad avere l'euro come valuta, e' un vantaggio per l'export perche' e' una valuta riconosciuta a livello internazionale, dunque anche garantita da altri Paesi. Come capo di un'azienda produttiva se ci garantiscono la tenuta dell'euro non abbiamo preoccupazioni particolari. Siamo piu' preoccupati dai dazi Usa, non sono quantificabili, ma di sicuro le ripercussioni a catena che potrebbero far scaturire destano timori".