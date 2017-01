Burberry, Marco Gobbetti fra 10 giorni entra nel colosso britannico

Marco Gobbetti, nella foto sotto, arriva in Burberry già il 27 gennaio. Il colosso del lusso britannico ha confermato che il neo amministratore delegato prenderà servizio ufficialmente il 5 luglio, ma il manager italiano ex Cèline entrerà a far parte di Burberry già fra 10 giorni come executive chairman Asia Pacific e Middle East. Incarico che manterrà fino al 5 luglio quando entrerà nel board assumento il ruolo di Ceo. L'ex amministratore delegato Christopher Bailey manterrà il suo incarico di chief creative officer e assumerà il nuovo ruolo di president a partire dal 5 luglio.