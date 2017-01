Bwin Italia, nomine per Moreno Marasco e Giuliano Benaglio

Al via il consolidamento della squadra di manager alla guida di bwin Italia, azienda leader nelle scommesse sportive, in prossimità del primo anniversario del completamento dell’acquisizione di bwin.party da parte di GVC Holdings: Giuliano Benaglio è il nuovo Responsabile Marketing & Comunicazione e lavorerà a stretto contatto con Moreno Marasco, Country Lead e nuovo membro del Board of Directors di bwin Italia.

Una carriera dedicata esclusivamente al MarCom e allo sviluppo di prodotto, con un focus particolare sul digital gaming sin dal lontano 2004, che ha visto impegnato Giuliano dapprima nel lancio in Italia del sito Expekt.com, per passare successivamente alla co-fondazione del bookmaker internazionale Betway, fino a dirigere la strategia marketing e di comunicazione per l’Italia di Betfair; di recente è stato protagonista del lancio in Italia di Gazzabet, bookmaker de La Gazzetta dello Sport, e di CasinoPlanet.

L’inserimento di una professionalità come quella di Giuliano Benaglio nel team di bwin Italia evidenzia la sempre maggiore attenzione alla comunicazione e al rapporto con i propri clienti della società. L’esperienza di Benaglio e la sua conoscenza del settore consentiranno a bwin di sviluppare ulteriormente la sua leadeship e continuare a ricoprire quel ruolo fondamentale di one-stop player nel mercato italiano che gli appartiene per natura, storia ed offerta di gioco. Un mercato considerato strategico per l’headquarter come dimostrano le recenti nomine.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Giuliano Benaglio, che con la sua vasta esperienza in marketing online e offline contribuirà sostanzialmente alla nostra Azienda e allo sviluppo di nuove iniziative di comunicazione finalizzate a rendere l’esperienza dei nostri clienti sempre più interessante e coinvolgente” - ha dichiarato Moreno Marasco, Country Lead di bwin Italia, il quale aggiunge - “In merito al mio ingresso nel Board, desidero comunicare la mia gratitudine all'Azienda per la fiducia e la riconoscenza dimostratemi”. “Quando ho iniziato a lavorare nel mondo dell’online gaming, bwin era lo standard di mercato, il punto di riferimento per tutti gli appassionati di scommesse sportive” – ha commentato Giuliano Benaglio – “Iniziare questa nuova avventura, pertanto, è per me un onore e al tempo stesso una sfida importante che accetto con grande entusiasmo”