Caffarel, Marco Villa nuovo ad

Marco Alessandro Villa diventa amministratore delegato di Caffarel, la storica azienda piemontese di cioccolato, dopo aver ricoperto nella stessa societa' la carica di direttore vendite per il mercato italiano. Marco A. Villa, 38 anni milanese, ha costruito la sua carriera in multinazionali di rilievo, con ruoli di responsabilita' sempre maggiore nell'area Marketing e Vendite, prima di entrare in Caffarel.

'In Italia continueremo a puntare sulla distribuzione nel canale selettivo quali pasticcerie, torrefazioni e negozi dolciari specializzati - dichiara Villa in una nota - che possono proporre al pubblico il nostro cioccolato come un regalo esclusivo e raffinato, grazie all'ampia gamma di prodotti e confezioni. A dicembre 2017 abbiamo anche aperto la prima boutique Caffarel nel centro storico di Torino: il primo passo di una strategia che ci permettera' di deliziare ancor di piu' i nostri ed i nuovi consumatori. Inoltre, abbiamo come obiettivo quello di crescere ancora in altri mercati dove la presenza di Caffarel e' diventata sempre piu' importante, tanto che oggi esporta in 50 Paesi, con un peso particolare in USA, Giappone e Emirati Arabi'. Caffarel vanta una tradizione che passa attraverso i secoli: risale al 1826 il primo laboratorio a Torino, fondato da Pier Paul Caffarel, e nel 1865 nasce il Gianduiotto, la piu' straordinaria invenzione Caffarel e una delle piu' memorabili specialita' nel mondo del cioccolato che vede uniti al cacao le nocciole Piemonte tostate.