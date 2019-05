Cairn Capital Limited e Mediobanca lanciano "Strata UCITS"

Cairn Capital in collaborazione con Mediobanca lancia Cairn Mediobanca Strata UCITS Credit Fund (“Strata UCITS”), il fondo UCITS multi-asset che investe nel mercato del credito (“MAC”) e disponibile sulla piattaforma di fondi di Mediobanca Management Company, denominata Palladium FCP.

Strata UCITS è un fondo long-biased caratterizzato da liquidità giornaliera, che investe in prevalenza nel mercato del credito Europeo. Il fondo, che non prevede benchmark, è gestito attivamente da Fabio Vanerio, lead MAC portfolio manager, ed Andrew Burke, CIO. Il manager investe in modo dinamico in quattro sotto strategie di credito tramite un approccio bottom up e top down a seconda della loro attrattività relativa, garantendo diversificazione. Una strategia di copertura, inoltre, mira a preservare il capitale riducendo la volatilità dei rendimenti. Ciascuna delle sotto strategie è gestita da un Portfolio Manager dedicato e focalizzato sulla selezione del credito. Il fondo copre anche dai rischi di rialzo dei tassi d’interesse e di cambio valutario, offrendo esposizione a spread di credito puro.

Cairn Capital è uno dei principali fornitori di strategie MAC, gestendo vari mandati dal 2011. Strata UCITS seguirà una strategia di investimento simile a quella utilizzata dal Cairn Strata Credit Fund, il fondo di investimento alternativo con liquidità mensile lanciato nel gennaio 2015.

Palladium FCP, con sede legale in Lussemburgo, rende il fondo di più facilmente accessibile alle principali piattaforme distributive, tra cui Allfunds Bank. Le classi “istituzionale” e “retail” sono disponibili in diverse valute: EUR, GBP e USD.

Fabio Vanerio, Portfolio Manager, commenta: “Siamo lieti di lanciare il fondo Strata UCITS poiché riteniamo che l’approccio MAC garantisca una gestione efficiente volta a fornire rendimenti attraenti con una volatilità contenuta, in coerenza con l'approccio di investimento più ampio già adottato nei fondi MAC di Cairn Capital.”

Frank Goasguen, head of Mediobanca’s Alternative Asset Management Group, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con Cairn Capital al lancio di una versione UCITS del loro fondo di credito multi-asset. Cairn vanta una lunga esperienza nella gestione di prodotti multi-asset in grado di generare per gli investitori rendimenti interessanti in qualsiasi condizioni di mercato, fornendo allo stesso tempo preziosi benefici di diversificazione nei portafogli dei clienti."