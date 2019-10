Cairo-Berlusconi, incontro segreto ad Arcore. Letta-Confalonieri ambasciatori

Incontro ad Arcore domenica mattina fra Urbano Cairo e Silvio Berlusconi, un visitina del patron del Torino e di Rcs al suo vecchio datore di lavoro in Publitalia, azienda che ha fatto da scuola all’imprenditore di Alessandria che poi però ha costruito un impero editoriale. Lo rivela il Fatto Quotidiano. Cosa si saranno detti? Ovviamente le bocche dei rispettivi inner circle sono chiusissime.



L’unico indizio è che il faccia a faccia pare sia stato organizzato da Gianni Letta e Fedele Confalonieri, gli uomini del partito di Mediaset e non dai vicini collaboratori politici dell’ex Cavaliere.



Il cotè dell’incontro quindi potrebbe essere economico-editoriale. E non politico come hanno invece immediatamente pensato in molti (la maggioranza dei commentatori considera Cairo l’erede di Berlusconi: dopo averne seguito le orme sul business, il presidente e amministratore delegato di Rcs potrebbe in futuro raccoglierne l’eredità politica guidando un movimento di moderati). il meeting, comunque, non sarebbe potuto lo stesso passare inosservato...