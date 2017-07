Calcio: Atalanta, partnership con Ubi Banca

Accordo triennale di partnership tra il Gruppo Ubi Banca e l'Atalanta. La partnership, presentata dal presidente del Consiglio di Sorveglianza della banca, Andrea Moltrasio e dal presidente di Atalanta, Antonio Percassi, prevede, tra l'altro, corsi di educazione finanziaria per gli atleti delle giovanili.



"L'Atalanta - ha detto Moltrasio - e' la massima espressione di quanto nello sport si puo' raggiungere in termini di risultato. Uno stimolo a diffonderne la cultura anche presso le numerose associazioni non professionistiche e giovanili".



"Siamo onorati che un Gruppo cosi' importante entri a far parte del Mondo Atalanta - ha detto Percassi -. Ubi Banca opera in tutta Italia ma e' fortemente radicata sul territorio bergamasco e da sempre attenta ai giovani e al mondo dello sport. Per l'Atalanta e' di fondamentale importanza insegnare ai piu' piccoli cosa siano il sacrificio e la corretta cultura sportiva". L'accordo prevede, tra l'altro, carte di credito targate Atalanta.