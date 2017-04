Calenda: "Uno choc per il Pil il flop di Alitalia"

'Uno shock per il PIL italiano il fallimento immediato di Alitalia' così Carlo Calenda Ministro dello Sviluppo Economico sulla crisi della compagnia di bandiera.

E poi con un'elegante giravolta sostiene che ' sarebbe però immorale farla pagare nuovamente ai contribuenti' che secondo il Ministro sono 'seccati'.

CRISI ALITALIA I CONTRIBUENTI SOLO SECCATI?

Come signor Ministro solo seccati?

Dopo anni in cui sono stati scorticati lentamente ma inesorabilmente di qualcosa come quasi 8 miliardi sarebbero solo seccati?

No i contribuenti, scusi il termine, sono davvero incazzati ma non solo per essere ormai coscienti della rapina continuata che hanno subito, ma pure per la presa per i fondelli. Un 77% di italiani la vuole fallita.

E quale presa per fondelli?

CRISI ALITALIA E LA TECNICA DEL RINVIO

Quella di un Governo e di un sindacato che, dopo anni di errori continui, fatti di scelte avventate ( ultima ma non ultima, il referendum in mano ai dipendenti) ora non sanno più che fare.

La tecnica del rinvio senza decisioni ha un copyright italiano.

CRISI ALITALIA NESSUN RINVIO PER LE LIQUIDAZIONI MILIONARIE

Unica cosa che non si è mai rinviato sono state le liquidazioni milionarie ai vari commissari, ultimo dei quali grazie all'ottimo lavoro svolto, sembra essere uscito con circa 6 milioni. Le sembra poco?

Vale la pena ricordare che trattasi di un'azienda privata che opera in regime di normale concorrenza.

Parliamo però di 20000 persone, altrettante teste e soprattutto altrettanti voti.

CRISI ALITALIA IL FALLIMENTO UNO SHOCK PER IL PAESE?

Lo shock nascerebbe dal fatto che se fallisse Alitalia buona parte del paese non avrebbe collegamenti.

Qualche dubbio a questa affermazione nasce.

Non ci sarebbero più compagnie low cost che servirebbero il paese ?

E neppure i collegamenti delle Ferrovie?

Ci sarebbe un colpo d'immagine per non vedere più divise così eleganti?

Certo, secondo il bravo Ministro Calenda, dopo la morte di Alitalia, il paese sarebbe finito.

CRISI ALITALIA VERO RISCHIO NON DECIDERE

Permetta signor Ministro, il vero rischio sta nuovamente nel non decidere come hanno fatto i precedenti Governi in nome dell'italianità e di una ipocrita solidarietà.

Certo se qualcuno del Governo o dei sindacati pensa che possa arrivare una compagnia straniera o anche locale in grado di acquistare il pacchetto del 'carrozzone volante' chiavi in mano si sbaglia di grosso.

Soprattutto offende gli italiani, i contribuenti tutti e illude, ancora una volta, i dipendenti.