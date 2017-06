Caltagirone, boom post-Opa in Borsa.Il titolo fa +21%, ai massimi da fine 2015

Exploit in Borsa per le azioni di Caltagirone Editore dopo l'annuncio dell'offerta pubblica d'acquisto che un veicolo del gruppo Caltagirone, gia' titolare del 60% del capitale, intende lanciare sul flottante a 1 euro per azione. A Piazza Affari, il titolo segna a fine seduta un incremento del 21,10% a 1,016 euro portandosi ai massimi da dicembre 2015. Venerdì sera Chiara Finanziaria, societa' creata il 15 maggio scorso dal gruppo Caltagirone (e controllata da una delle finanziarie di famiglia, la FGC), ha comunicato la decisione di promuovere un'Opa volontaria sul flottante della Caltagirone Editore, pari al 40% del capitale.

Dall'offerta sono escluse le azioni detenute da Francesco Gaetano Caltagirone tramite le società Gamma, FGC Finanziaria e Parted 1982. A seguito della comunicazione sull'intenzione di promuovere l'operazione, venerdì erano arrivate le dimissioni di Francesco Gaetano Caltagirone dalla carica di presidente e consigliere, Azzurra Caltagirone dalla carica di vice presidente e consigliere, di Alessandro Caltagirone e di Francesco Caltagirone dalla carica di consigliere.

Sulla base delle informazioni disponibili alla societa', Francesco Gaetano Caltagirone ha una partecipazione indiretta tramite societa' controllate con 75.955.300 azioni. Azzurra Caltagirone ha una partecipazione diretta con 1.869.901 azioni; Alessandro Caltagirone ha una partecipazione indiretta tramite societa' controllata di 1.800.000 azioni; Francesco Caltagirone ha una partecipazione diretta e indiretta tramite societa' controllata di 2.195.954 azioni.