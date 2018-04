Caltagirone cambia l'oggetto sociale.Editoria, manovre per sostenere il titolo

L’Assemblea di Caltagirone Spa riunita oggi, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone,ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 e, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha deliberato un dividendo pari a 0,06 euro per azione invariato rispetto al 2017. Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2018 (stacco cedola in Borsa il 21 maggio) e con ”record date” alla data del 22 maggio 2018. Il bilancio 2017 si chiude, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,48 miliardi di euro (1,29 miliardi di euro nel 2016). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 248,7 milioni di euro (239,7 milioni di euro nel 2016). Il Risultato operativo, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 121 milioni di euro, è stato positivo per 127,7 milioni di euro (112,1 milioni di euro nel 2016). Il Risultato netto, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è stato positivo per 90,3 milioni di euro (155,3 milioni di euro nel 2016). Il Risultato netto di competenza del Gruppo è stato positivo per 48,9 milioni di euro (positivo per 82,4 milioni di euro nel 2016). L’esercizio 2016 era influenzato in particolare dalle plusvalenze registrate con la cessione della partecipazione in Grandi Stazioni Retail e la cessione di azioni Acea. L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2018-2020, che resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e che sarà composto da 12 membri. Dalla lista di maggioranza presentata da Finanziaria Italia 2005 sono stati eletti Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Massimo Lapucci, Albino Majore, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio. Dalla Lista di minoranza qualificata presentata da Partecipazioni Finanziarie 4C Srl, è stata eletta Elisabetta Caltagirone. Dalla Lista di minoranza presentata congiuntamente da Anima SGR e da Fideuram Asset management è stato eletto Luciano Mozzato. I Consiglieri Massimo Lapucci, Sarah Moscatelli, Filomena Passeggio e Luciano Mozzato hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza. L’Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.