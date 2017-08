Caltagirone, ricavi primo semestre a 807 milioni

Ricavi a 807,5 milioni di euro (650,7 milioni di euro al 30 giugno 2016), margine operativo lordo a 97,8 milioni di euro (76,6 milioni di euro al 30 giugno 2016); risultato operativo a 44,6 milioni di euro (31,7 milioni di euro al 30 giugno 2016) e risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi, e' pari a 42,6 milioni di euro (42,5 milioni di euro di euro al 30 giugno 2016) di cui 23,4 milioni di euro di competenza del gruppo (22,3 milioni di euro al 30 giugno 2016). Sono i numeri principali della semestrale di Caltagirone spa approvata oggi dal cda. Il patrimonio netto complessivo e' pari 2,07 miliardi di euro (2,16 miliardi di euro al 31 dicembre 2016) di cui 1 miliardo di euro di competenza del Gruppo (993 milioni di euro al 31 dicembre 2016). "Il Gruppo Caltagirone, - spiega una nota - ha chiuso il primo semestre dell'anno con risultati che hanno registrato una crescita di tutte le principali voci del conto economico grazie all'apporto delle acquisizioni realizzate da Cementir Holding e Vianini nel corso del 2016". Rispetto alle previsioni per l'anno in corso "nel settore del cemento si prevede la prosecuzione del buon andamento delle attivita' in Scandinavia, Cina ed Egitto, ed il miglioramento dei risultati conseguiti in Malesia e Turchia. Si prevede inoltre il raggiungimento degli obiettivi economici e finanziari annunciati per l'esercizio in corso. Nel settore dei grandi lavori il Gruppo proseguira' nel completamento delle commesse in portafoglio che ammonta oggi a circa 1,02 miliardi di euro. Le attivita' nel settore immobiliare procederanno regolarmente con la consegna e la commercializzazione, sia per la locazione che per la vendita, degli immobili il cui reddito e' comunque assistito da garanzie sul canone. Nel settore dell'editoria proseguiranno le attivita' di riorganizzazione nonche' le iniziative volte a valorizzare tanto le edizioni cartacee che le versioni multimediali dei giornali del Gruppo".