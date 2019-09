Cambiamenti climatici, Cina, credito. Le tre C del roadshow di Schroders

Appuntamento a Verona il 17 settembre per la ripartenza del roadshow di Schroders “Let’s Talk – Innovazione. Idee. Scenari”. Nel corso degli incontri, dedicati a consulenti finanziari e investitori professionali, Schroders illustrerà le tre aree chiave da monitorare da qui a fine 2019, offrendo un vero e proprio booster di vitamina C per rafforzare il portafoglio nei mesi più freddi dell’anno, dopo un primo semestre intenso sui mercati.



CAMBIAMENTI CLIMATICI

È in arrivo un’ondata di energia rinnovabile a basso costo che accelererà la transizione verso un’economia low carbon. In un mondo sempre più attento al tema della sostenibilità, l’importanza di questo trend è ancora sottovalutata dai mercati finanziari e trascurata dagli investitori. Ma la strada è tracciata e l’opportunità va colta ora.



CINA

Con un esercito di Millennial pronti a guidare la crescita del PIL, investimenti record in infrastrutture e Ricerca&Sviluppo, la Cina si appresta a diventare la prima economia mondiale entro il 2032 scalzando gli Stati Uniti. Con la graduale apertura di Pechino ai capitali esteri, il segmento delle A-share rappresenta oggi un’opportunità unica per gli investitori italiani.



CREDITO

In un contesto di aumento della liquidità a livello globale e di interessanti valutazioni di breve periodo, le obbligazioni a spread continuano a rappresentare una componente imprescindibile del portafoglio, generando carry positivo per l’investitore.





Saranno 17, in totale, le città italiane toccate nel corso dell’evento con chiusura il 10 ottobre a Pescara. Info e iscrizioni (riservate ai professionisti) a questo link