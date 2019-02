Perini Navi: Camilla Calza nuova Head of Communication, Marketing and Events

Perini Navi, leader mondiale nella progettazione e costruzione di navi a vela e a motore annuncia la nomina di Camilla Calza a Head of Communication, Marketing and Events dell’azienda.

Con un solido background nel settore del lusso acquisito in prestigiose aziende specializzate nell’organizzazione di eventi, prima del suo arrivo in Perini Navi Camilla Calza ha ricoperto il ruolo di Head of Business Department in FeelRouge Worldwide Shows ed è stata Business Manager per Balich Worldwide Shows. Tra le sue esperienze precedenti nel settore della moda, particolarmente significativi i sette anni trascorsi a Londra, lavorando per Dolce&Gabbana e per Burberry. Camilla Calza è laureata in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nella nuova posizione Camilla Calza lavorerà insieme a Simona Del Re, che manterrà il ruolo di Communications and Branding Manager e le responsabilità delle relative aree.