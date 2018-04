Campari: da soci ok bilancio e cedola di 0,05 euro ad azione

L'Assemblea degli azionisti di Campari ha approvato il bilancio che si e' chiuso il 31 dicembre 2017. Bene le vendite che sono state pari a 1,816 miliardi di euro, in crescita del +5,2%. Positivi sia il margine operativo lordo rettificato (Ebitda) che si è attestato a quota 437,6 milioni di euro (+8,0% sul 2016) che l’utile netto rettificato (233,4 milioni di euro, +17,5%).

L’indebitamento finanziario netto è invece diminuito (981,5 milioni di euro rispetto ai 1.192 milioni del 2016) nonostante l’esborso da quasi 48 milioni di euro (47,8 milioni) sostenuto il 10 febbraio 2017 dal Gruppo Campari per l’acquisizione del marchio Bulldog London Dry Gin.

Dal computo sono esclusi sia i proventi derivanti dalla cessione, perfezionata a ottobre 2017 ma conclusa solo il 2 gennaio 2018, del business Lemonsoda alla società danese Royal Unibrew A/S per un totale di 80 milioni di euro che l’investimento da 52,5 milioni di euro fatto da Campari Group nel gennaio 2018 per acquisire il brand Bisquit Cognac di proprietà del gruppo sudafricano Distell.

I soci, spiega una nota, hanno anche deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,05 euro/azione che verra' messo in pagamento dal 23 maggio, (con stacco cedola numero 2 il 21 maggio 2018, in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date il 22 maggio prossimo. Inoltre e' stato deliberato un piano di stock option, assegnando ai competenti organi ogni potere per procedere all'attuazione del piano stesso entro il 30 giugno 2019.