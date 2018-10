Campari sull'e-commerce di Alibaba. Garavoglia fa il bis in Cina

Partnership di Campari con Tmall, il marketplace B2C di Alibaba, per offrire le sue bevande piu' rappresentative ai consumatori cinesi. Tmall conta oltre 570 milioni di consumatori attivi. L'ascesa di una cultura del bere in Cina, specie durante occasioni sociali, insieme all'aumento del reddito dei Millennial e al taglio al 5% dei dazi sull'importazione di alcolici - indica una nota del gruppo - hanno accresciuto le opportunita' per player come Campari di espandere la loro presenza e rafforzare la propria brand awareness in Cina.





Secondo GlobalData, il mercato cinese degli spirit dovrebbe raggiungere oltre i 450 miliardi di dollari entro il 2021 dai 205 miliardi nel 2016. Campari e' operativa in Cina dal 2008 e sta ora introducendo la sua selezione premium di brand, tra cui Aperol, Cinzano, Campari e SKYY Vodka. "Siamo entusiasti di aver recentemente aperto il nostro flagship store su Tmall", ha commentato Franco Peroni, managing director Asia-Pacific di Campari Group.

"Campari Group opera in Cina da oltre 10 anni attraverso una societa' interamente controllata e, durante questo periodo, i nostri brand hanno registrato una crescita costante. Oggi, la nostra SKYY Vodka e' la seconda vodka piu' diffusa sul mercato e continua ad essere apprezzata da un numero sempre crescente di consumatori in Cina.





La recente tendenza relativa alla diffusione dei cocktail e alla mixology e' stata accolta dai consumatori cinesi con l'apertura di molti cocktail bar in tutte le citta' di primo e secondo livello in Cina.



Guardiamo favorevolmente a questo trend e vogliamo incoraggiare consumatori e bartender a provare i migliori cocktail realizzati con autentici premium brand come Campari, Aperol, Cinzano, SKYY Vodka, Grand Marnier, Wild Turkey Bourbon e Appleton Estate Rum. Osserviamo attentamente la crescente tendenza dell'e-commerce in Cina e consideriamo Alibaba un partner forte per esplorare questa opportunita'"