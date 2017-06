Canada, insegna "Trump" sarà tolta dal grattacielo Toronto

Il nome "Trump" che troneggia su un grattacielo di Toronto sara' tolto dal proprietario dell'edificio che ha pagato una cifra ingente pur di rompere il contratto di licenza sulla gestione e il brand del presidente degli Stati Uniti che doveva rimanere in bella vista anche se la struttura non e' di sua proprieta'.

La societa' Usa Jcf Capital ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il gruppo Trump Hotels per togliere l'insegna "Trump Tower". Secondo le informazioni ottenute da Bloomberg, la Jcf ha pagato almeno 6 milioni di dollari di penale.

In una nota, il presidente di Jcf, Jay Wolf, sottolinea che il team di Donald Trump e' "stato un partner eccezionale" e auspica di "lavorare ancora con la Trump Organization in futuro". Da quando il miliardario ha lanciato la sua campagna elettorale, il grattacielo di Toronto e' stato preso di mira da manifestanti per le sue dichiarazioni sulle donne, i messicani e i musulmani.