Capital Group nomina Matteo Astolfi Managing Director per l’Italia

Capital Group, una società d'investimento tra le più grandi e di maggiore esperienza al mondo, con masse in gestione per oltre 1.900 miliardi di dollari, ha nominato Matteo Astolfi Managing Director per gli Intermediari Finanziari in Italia.

Matteo sarà responsabile della continuazione del piano di espansione in Italia e riporterà a Grant Leon, Managing Director per gli Intermediari Finanziari in Europa e Asia. Matteo entra in Capital Group da M&G, dove ricopriva il ruolo di Country Head of Italy and Greece.

Astolfi lavorerà a stretto contatto con il team di Capital Group già presente in Italia per espandere il business e formare alleanze strategiche con gli intermediari finanziari per rendere disponibili i servizi di investimento di Capital Group agli investitori italiani.

Grant Leon, Managing Director per gli Intermediari Finanziari, Europa e Asia, Capital Group, ha commentato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Matteo Astolfi in Capital Group. L’Italia è uno dei nostri mercati più importanti a livello europeo e, dall’apertura dei nostri uffici a Milano nel 2013, il team ha fatto dei notevoli progressi nello sviluppo del business. Matteo porta con sé oltre 22 anni di esperienza nel settore e una grande attenzione al cliente. La sua nomina rafforza ulteriormente il nostro team ed è parte del nostro impegno a continuare l’espansione in Italia.

Matteo Astolfi, Managing Director per gli Intermediari Finanziari, Italia, Capital Group, ha commentato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di una società che vanta un processo di investimento distintivo, un track record comprovato e una lunga storia. Capital Group è stata uno dei primi asset manager statunitensi ad arrivare in Italia e a rendere disponibile agli investitori italiani a un fondo domiciliato in Lussemburgo già nel 1969. Sono impaziente di lavorare al fianco di un team esperto come quello di Capital Group per continuare a sviluppare il business e ad supportare i clienti in Italia.”