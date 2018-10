car2go lancia il nuovo piano tariffario e aumenta la disponibilità delle auto

In alcune zone della città di Firenze, per lo più periferiche, le auto car2go rimangono inutilizzate per lunghi periodi di tempo senza così essere noleggiate. Pertanto, non circolano abbastanza vetture nel centro città, dove la domanda del servizio è, invece, più alta.

Con l’obiettivo di far muovere maggiormente le auto inattive, a partire da domani, a Firenze, il prezzo al minuto delle vetture car2go che si trovano nelle aree a bassa domanda diminuirà, rendendo quindi il veicolo più attraente da noleggiare per i clienti che potranno così risparmiare fino al 20% del costo totale. In questo modo, tali veicoli saranno più attivi e in continua circolazione e così aumenterà la disponibilità delle auto nelle aree in cui sono più richieste. Per bilanciare l’introduzione di prezzi più bassi, il costo delle vetture che si trovano in un’area ad alta domanda salirà di pochi centesimi.

“Abbiamo introdotto questo nuovo piano tariffario con l’obiettivo di migliorare il servizio, oltre che soddisfare le esigenze dei nostri clienti e, soprattutto, aumentare il numero di vetture nelle aree in cui vi è maggior richiesta, rendendo più intelligente la disponibilità complessiva delle auto car2go." - ha spiegato Gianni Martino, Amministratore Delegato di car2go Italia e Country Manager Europe South. "Da domani, introdurremo il nuovo piano tariffario esclusivamente a Firenze come test pilota. Dopo il primo feedback da parte dei nostri clienti, decideremo se portarlo anche in altre città italiane ed europee".

Il costo al minuto del servizio si adatta in base all'ora e alla posizione della vettura: le auto che rimangono inutilizzate nelle aree a bassa domanda sono più economiche, a partire da 0,19€ al minuto per il modello smart fortwo e 0,21€ al minuto per le smart forfour; il prezzo per le auto più popolari posizionate nelle aree a maggiore richiesta sarà, invece, di 0,29€ al minuto per il modello fortwo e di 0,31€ al minuto per i veicoli forfour. Inoltre, in alcune zone della città in cui il servizio viene utilizzato in modo equilibrato, il costo delle vetture rimarrà invariato rispetto a quello già in uso precedentemente, ovvero 0,24€ al minuto per il modello fortwo e 0,26€ al minuto per le forfour.

I clienti possono sempre verificare la tariffa selezionando l'auto nell'app car2go. Inoltre, i prezzi più convenienti saranno indicati chiaramente sulla mappa in rosso. Una volta selezionata la vettura scelta per il noleggio, il costo al minuto pre-indicato in app rimarrà invariato durante tutto il tempo della prenotazione (20 minuti gratuiti) o del noleggio stesso, indipendentemente da dove o quando verrà terminato il viaggio. I pacchetti orari car2go e le tariffe aggiuntive, come le tariffe aeroportuali o per le zone extra, rimangono immutati.