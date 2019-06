Carige, Apollo ora è più vicino. Chiuso il vecchio dossier polizze a Genova

Stretta sulla trattativa di Carige con Apollo. I commissari della banca, Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener, secondo i rumors, hanno firmato una transazione con il fondo statunitense.

In virtù della quale l’istituto, scrive il Sole 24 Ore, con il versamento complessivo di circa 29 milioni (121 milioni tra riserve tecniche sulla vendita delle assicurazioni e altre penali, dai quali vanno sottratti 92 milioni provenienti da Apollo per il pegno sulle compagnie cedute), chiude, in anticipo di un anno, l’iter tecnico di cessione delle assicurazioni.

Per il quotidiano di Confindustria, segnali di disgelo evidenti. Che è ragionevole possano preludere, a bre- ve, al successivo step: l’offerta binding di Apollo su Carige, questa però subordinata, a quanto riferiscono fonti finanziarie, all’azzeramento da parte di Carige della richiesta danni per 1,25 miliardi avanzata dalla banca nei confronti di Apollo e degli ex vertici di Carige (il presidente Cesare Castelbarco e l’ad Piero Montani, che peraltro hanno vinto, insieme al fondo, in primo grado) per presunti danni sofferti dal- l’istituto tra 2015 e 2016. Intanto resta- no alla finestra gli altri fondi interes- sati, quali Varde e Warburg Pincus.