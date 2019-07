Carige, il Fitd pronto a convertire il bond. Dossier verso la chiusura

Nei prossimi giorni lo Schema volontario del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) potrebbe approvare la conversione del bond da 312 milioni di euro sottoscritto a novembre 2018, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori risorse per 200 milioni di euro. Di conseguenza, secondo quanto riportato dal Sole per completare l'aumento di capitale di Banca Carige mancherebbero 300 milioni di euro.

Queste risorse dovrebbero messe a disposizione dagli attuali azionisti (in primis Malacalza investimenti) e da altri soggetti come per esempio Mediocredito centrale e Credito sportivo. Il dossier Carige, proprio come ricordato ieri da Affaritaliani si avvia dunque verso la chiusura.