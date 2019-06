Carige, Apollo a sorpresa torna in pista. Rumors

Apollo torna in pista per Carige. Ci sarebbe ancora un interesse da parte del fondo, secondo i rumors, per il salvataggio di Banca Carige. I tre commissari dell’istituto ligure (Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener) sarebbero al lavoro con il fondo Usa e sul tavolo ci sarebbe anche un accordo sulle polizze.

Oltre all’opzione del fondo, si starebbe anche profilando l’interesse di un soggetto bancario come socio industriale. Come ultima alternativa per la banca ligure si aprirebbero le porte o della ricapitalizzazione precauzionale o, più realisticamente, della liquidazione coatta amministrativa. In questo caso, ricorda il Sole 24 Ore, lo schema utilizzato sarebbe simile a quello già messo in campo per le ex popolari Venete. In questo caso, verrebbe scorporata tra la parte “malata” e quella sana, che a sua volta potrebbe essere così ceduta a un altro soggetto bancario.