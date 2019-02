Carige: arrivate offerte Sga e Credito Fondiario su crediti deteriorati

Sga e Credito Fondiario Fonspa hanno formalizzato le offerte per un portafoglio di crediti deteriorati di Carige. E' quanto riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus. Si tratta di offerte separate: una da parte della società controllata dal Tesoro, l'altra da Fonspa che ha in essere con la banca ligure un contratto decennale di gestione sui nuovi flussi di non performing loans.

Le offerte riguarderebbero l'intero portafoglio dei crediti deteriorati messo in vendita nella procedura avviata a gennaio dalla struttura commissariale, con il supporto di Ubs. Le ricostruzioni di stampa hanno parlato di un portafoglio da 1,7 miliardi di euro. I commissari straordinari di Carige - Pietro Modiano, Fabio Innocenzi e Raffaele Lener - avevano fissato per oggi il termine per presentare le offerte, cioè a pochi giorni dalla presentazione del piano industriale fissata per mercoledì 27 febbraio.