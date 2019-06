Carige, Bper prende tempo ma non molla. Rumors

Bper prende un po' di tempo su Carige, ma non molla il dossier. L’istituto guidato da Alessandro Vandelli, dopo un primo esame, si sarebbe fatto un'idea complessiva dello stato di salute di Banca Carige e delle criticità di un eventuale intervento.

Un intervento che per ora presenta ancora delle incognite, soprattutto perché la banca modenese sarebbe disposta a prendere in considerazione solo acquisizioni coerenti con le previsioni di crescita e sviluppo del piano industriale.

Nel frattempo, scrive Milano Finanza, si starebbe lavorando a livello governativo: un tassello prezioso è contenuto nell'emendamento messo a punto dalla Lega per favorire la trasformazione delle Dta in credito d'imposta in caso di aggregazioni bancarie. La norma sbloccherebbe un tesoretto del valore fino a 700 milioni, che rafforzerebbe il patrimonio del gruppo e quindi l’appeal di Banca Carige.