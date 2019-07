Carige, Cassa centrale fallisce la prima. Rumors

Nel giorno in cui l’assemblea dello Schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha dato il suo via libera alla conversione del bond da 313 milioni di euro, si è complicato il salvataggio di Banca Carige.

Secondo i rumors la proposta arrivata da Cassa Centrale Banca, definita pivot industriale dell’operazione, sarebbe stata giudicata irricevibile dal Fitd. Alla base della bocciatura la serie di condizioni poste - tra cui figurano anche prerogative sulla governance - giudicate non accettabili dalle banche. In particolare Cassa Centrale Banca, scrive il Sole, ha chiesto tempi lunghi (un’opzione call con una finestra di 4 anni) e uno sconto (del 90%) per l’ingresso nel capitale.