Carige: Ccb potra' acquistare quote Fitd per 300 mln

L'opzione call negoziata tra il Fondo Interbancario e Cassa Centrale Banca attribuisce alla holding delle Bcc la facolta' di rilevare la quota in mano al Fondo Interbancario per 300 milioni di euro, con uno sconto del 47% circa rispetto all'impegno potenziale massimo del Fitd nell'aumento di capitale, stimato in 635 milioni di euro. E' quanto si apprende in ambienti finanziari, nel giorno del via libera alla proposta vincolante per ricapitalizzare Carige con 900 milioni di euro.