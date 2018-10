Carige, Fitch taglia il rating: fallimento è realistico

Fitch ha declassato il rating di Banca Carige a CCC+ con outlook negativo. La retrocessione, spiega l'agenzia di classificazione in una nota, "riflette la visione di Fitch secondo cui il fallimento della banca e' una reale possibilita', poiche' crediamo che sara' difficile per l'istituto rafforzare il suo capitale, il che portera' alla fine all'intervento delle autorita' di controllo".

Carige: mai parlato con regolatori di fallimento

Banca Carige, "nel prendere atto del downgrade e del contenuto del comunicato emesso in queste ore dall'agenzia Fitch Ratings, ritiene doveroso precisare che nelle interlocuzioni con i Regulators non e' mai stato espresso alcun riferimento a una eventuale possibilita' di fallimento". E' quanto si legge in una nota in cui l'istituto evidenzia che "il Cet1, indice che misura la solvibilita' della Banca, e' in linea con i requisiti previsti dalla Vigilanza". Carige sottolinea inoltre che "l'Agenzia non ha tenuto conto dei progressi realizzati dopo l'assemblea degli azionisti in tema di governance e di sostegno finanziario degli azionisti. Si riserva quindi valutazioni sull'operato di Fitch". Il comunicato riferisce poi che oggi si e' tenuto "il programmato incontro con Bce, che e' stato costruttivo in ottica di percorso per il rispetto dei requisiti sull'Overall Capital Requirement 2018 e", conclude il comunicato, "si sono analizzate le prospettive future anche in vista della valutazione di possibili alleanze".