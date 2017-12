A Piazza Affari Banca Carige vola a +5% con altri 2 miliardi di titoli scambiati in attesa dell'asta in cui saranno messi in vendita per cinque sedute i diritti dell'aumento di capitale rimasti non esercitati.

Rumors di stampa parlano del via libera a Malacalza da parte della Bce all’acquisto di un ulteriore 10% del capitale che permetterà di salire fino al 28%.