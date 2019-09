Carige, Innocenzi e Modiano per il dopo aumento? Rumors

Dopo l’ok al rafforzamento patrimoniale da 900 milioni (700 milioni da aumento di capitale in contanti e 200 dalla conversione di un bond subordinato Tier 2), in casa Carige partono i giochi per la governance.

L’istituto è oggi governato dai tre commissari straordinari - Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener - che la Banca Centrale Europea ha voluto mantenere alla guida dell’istituto dopo il commissariamento di inizio 2018. A fine settembre il loro mandato è in scadenza. Tuttavia, secondo quanto scrive Il Sole24Ore, è scontato il rinnovo a fine 2019 così da portare a termine il rafforzamento patrimoniale. E poi? Attenzione, perché ptrebbe non essere esclusa una certa continuità: qualcuno non esclude che il ticket Modiano-Innocenzi sia quello giusto per la fase del rilancio commerciale e la messa a terra del nuovo piano industriale.

Intanto Carige prevede al 31 dicembre 2023 (termine del piano quinquennale) una riduzione dell'organico quanto meno di 800 unità al netto delle cessazioni anticipate dal servizio già programmate in base a precedenti accordi convenuti con le organizzazioni sindacali.