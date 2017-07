Carige, la cura Fiorentino piace in Borsa. Gli analisti: banche in sicurezza

La cura Fiorentino all'ombra della Lanterna piace in Borsa, dove Banca Carige centra per la seconda seduta consecutiva un rialzo che fa ben sperare per la ripresa futura dei corsi azionari del gruppo controllato dalla famiglia Malacalza. Dopo il rialzo del 3,89% di ieri (arrivando a 0,195 euro), questa mattina, all'indomani dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione di una manovra di rafforzamento patrimoniale da 700 milioni di euro, i titoli della banca ligure salgono del 4,05% a 0,2029 euro, con un massimo toccato a 0,2069 euro, quando Ftse Mib e Ftse All Share oscillano sulla parità.



In attesa di conoscere il responso della Bce che ha dato indicazioni precise al gruppo ligure, le decisioni che hanno convinto gli investitori il via libera ad un aumento di capitale di 500 milioni di euro, con un accordo di pre-garanzia con Credit Suisse e Deutsche Bank, in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners e la cessione di asset di pronta valorizzazione, quali alcuni immobili di pregio, la partecipazione in Creditis, la piattaforma di gestione Npl e il business merchant book, con un beneficio sul patrimonio di almeno 200 milioni di euro. Quattro macro aree precise di azione per il rafforzamento patrimoniale dell'istituto, che continua quindi a mantenere all'interno del proprio perimetro lo storico marchio della Banca cesare Ponti.

Il primo board che ha visto l'esordio di Paolo Fiorentino, ex chief operating officer di UniCredit che ha sostituito Guido Bastianini (sfiduciato dal consiglio dietro richiesta del vicepresidente e azionista di riferimento di Carige, Vittorio Malacalza), ha anche fatto sapere al mercato che proseguirà il processo di deconsolidamento delle sofferenze, con nuove dismissioni per un ammontare di circa 1,2 miliardi di euro e la squadra manageriale è stata rafforzata con la nomina di Andrea Soro quale chief financial officer.

Secondo gli analisti di una primaria sim milanese, "il piano di salvataggio delle banche venete, quello di Mps grazie all'intervento dello Stato e il piano di rafforzamento patrimoniale di Carige dovrebbero mettere definitivamente in sicurezza il sistema bancario italiano e permettere un ulteriore re-rating del settore", anche se al momento il decreto legge sulle banche venete in Parlamento ha raccolto molte proposte di emendamento, cambiamenti che rischiano di innervosire Banca Intesa, che metterà in sicurezza Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

(Articolo in fase di aggiornamento)