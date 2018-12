Carige, le mosse della Bce per salvare la banca. Rumors

Su tavoli separati il presidente Pietro Modiano e l'amministratore delegato Fabio Innocenzi da una parte e la famiglia Malacalza dall'altra hanno incontrato gli uomini della vigilanza Bce per discutere sul futuro di Carige. Che in borsa capitalizza ora circa 80 milioni di euro. Secondo i rumors però, non senza del disappunto da parte dei regolatori Ue che, non più tardi di qualche settimana fa, avevano dato via libera al piano di conservazione del patrimonio presentato da Modiano e Innocenzi e che faceva leva su due azioni.

Il prestito subordinato e l’aumento di capitale, entrambi per un controvalore pari a 400 milioni di euro. Il primo, scrive Repubblica oggi, è stato sottoscritto soltanto dal Fondo Interbancario per 320 milioni (con tutti i grandi azionisti che si sono chiamati fuori) mentre il secondo è stato affosssato dall'astensione. E adesso? Ora la palla è nelle mani della Bce che potrebbe anche chiedere la conversione immediata del bond in capitale rendendo il Fondo Interbancario il nuovo azionista di riferimento.

Borsa/focus: Banca Carige scatta in avvio, rialzo del 15,3%

Balzo del titolo Banca Carige dopo i primi minuti di contrattazione in Borsa. Le azioni hanno aperto con un guadagno del 7,6% e nelle battute successive hanno incrementato il guadagno portandosi sul +15,3%, dopo il cedimento del 18% segnato giovedi'. Sempre ieri la famiglia Malacalza ha incontrato esponenti della supervisione Bce.