Carige, Malacalza verso il ribaltone? Rumors

Fervono i preparativi in vista dell’assemblea Carige del 20 settembre. Un’assise necessaria a perfezionare il piano di rafforzamento da 900 milioni concepito nelle scorse settimane per mettere in sicurezza l’istituto ligure ed evitare il rischio di liquidazione.

Secondo quanto scrive il Sole24Ore l’obiettivo principale è dunque quello di portare in assemblea almeno il 20% del capitale, a prescindere dalla partecipazione (o meno) della famiglia Malacalza. Quel numero è necessario per costituire regolarmente l’assemblea, per puntare all’approvazione dell’operazione di rafforzamento per cui servono i due terzi dei vfavorevoli.

Sempre secondo quanto riporta il quotidiano si starebbe lavorando per la costruzione di una maggioranza alternativa, che metta insieme una buona parte dell’azionariato rimanente rispetto al primo socio, la famiglia Malacalza, che da solo vale circa il 27,6% del capitale, e sulla cui presenza in assemblea grava più di un’incognita.