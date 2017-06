Carige, Malacalza vuole Nicastro per il post-Bastianini. Rumors

Vittorio Malacalza, vinta a fatica, la battaglia contro l'ex ad di Carige, Guido Bastianini, che ha portato anche alle dimissioni di tre consiglieri (Calabi, Squinzi e Mocchi), dopo l'uscita di altri membri del board (Rubini e Girdinio), sta stringendo i tempi per la ricerca del nuovo top manager. E se ora la cloche è in mano al direttore generale Gabriele Delmonte, è certo che il primo azionista della banca ligure (17,59%) nonchè vice-presidente stia sondando il mercato.





E proprio all'indomani dell'ultimo cda della banca ligure di martedì 13, pare che nelle ultime ore ci sia stata un'accelerazione in merito alla scelta e alla nomina del nuovo amministratore delegato. Candidato che, però, per ragioni tecniche non potrà essere cooptato nel prossimo consiglio in calendario per mercoledì 21 ma in un altro board che sarà convocato entro fine mese.

Malacalza, secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza da fonti vicine al dossier, ha individuato in Roberto Nicastro il profilo ideale per la gestione di Carige.

Ma nonostante il pressing, il presidente delle good bank continua a dirsi non disponibile per l'incarico almeno fino a quando CariFerrara non sarà stata venduta alla Bper.