Carige, nuovo blitz del Fitd alla Bce. Rumors

Nuovo blitz del Fondo interbancario a Francoforte per Carige. Sarebbe prevista infatti per domani, dicono i rumors, una nuova sortita dei vertici del Fondo Interbancario in Bce per parlare del salvataggio di Banca Carige, andato in porto un mese fa dopo l'ok dei soci.

La Vigilanza di Francoforte intende avere alcuni chiarimenti tecnici e integrazioni relative al piano industriale su cui poggia il salvataggio di Carige, per cui il Fitd, in tandem con Ccb, ha messo sul tavolo 900 milioni di euro comprensivi di un bond subordinato da 200 milioni. Più in particolare, scrive il Sole, la Bce intende avere chiarezza su quali possano essere tutti gli scenari sul tavolo. Compreso quello avverso, in cui Ccb non dovesse esercitare la call con cui può comprare la quota di controllo del Fitd con sconto del 47% rispetto a quanto pagato dal Fondo per rilevare le azioni Carige.