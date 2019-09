Carige, ok all'aumento di capitale. Assemblea, Malacalza assente

Carige: favorevole ad aumento capitale il 43,3% del capitale - Carige si salva con il via libera all'aumento di capitale da 700 milioni votato a larghissima maggioranza dagli azionisti presenti (91%), pari al 43,3% del capitale sociale. Contrari azionisti pari al 4,4% del capitale e astenuti altri soci che rappresentano anch'essi un ulteriore 4,4% del capitale.



Carige: assemblea approva salvataggio, non presente Malacalza Investimenti - L'assemblea degli azionisti di Carige ha approvato il progetto di rafforzamento patrimoniale, guidato da Fitd e Cassa Centrale Banca. Era presente il 47,66% del capitale. Assente il primo azionista Malacalza Investimenti (che detiene il 27,5% del capitale sociale) che non ha partecipato ai lavori. Vittorio Malacalza, che era inizialmente presente con le quote personali, ha lasciato l'assemblea intorno all'ora di pranzo.



Tags: carige aumento di capitale