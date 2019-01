Carige, ok Ue alla garanzia per la liquidità

Banca Carige ha chiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze la garanzia per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di 2 miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi. Lo comunica la banca in una nota, specificando che la richiesta arriva dopo l'esito positivo della valutazione della concessione della garanzia pubblica fino a un importo massimo di 3 miliardi di euro su obbligazioni di nuova emissione, come previsto dal decreto legge 1/2019. Le due emissioni saranno effettuate una volta completati gli adempimenti tecnici. Carige, inoltre, si riserva di chiedere l'attivazione dell'ulteriore garanzia per un miliardo di euro.



Intanto dalla Commissione Ue è arrivata l'autorizzazione per le garanzie dello Stato italiano fino a 3 miliardi per l'emissione di obbligazioni da parte di Banca Carige. Secondo l'esecutivo comunitario, la garanzia è "in linea con le regole Ue sugli aiuti di Stato". Banca Carige pagherà una commissione per le garanzie, che costituiscono un sostegno alla liquidità conforme alle norme della "banking communication" del 2013. Secondo la Commissione si tratta di una misura "mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nel campo di applicazione". Secondo fonti della Commissione, comunque, la garanzia dovrà essere restituita entro 2 mesi, a meno che Banca Carige non presenti un piano di ristrutturazione.Carige: chiede a Mef garanzia per bond da 2 mld.