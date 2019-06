Carige, ora il boccino torna al Fondo interbancario. Rumors

Si riunisce oggi il consiglio di amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd). Il summit del board tornerà - secondo i rumors - a esaminare il dossier Carige e i presunti progressi della soluzione privata.

Non si arriverà a una delibera ma sotto la lente del consiglio di amministrazione del Fitd potrebbe finire la proposta preliminare che sarebbe arrivata, secondo quanto riportato negli ultimi giorni da diverse fonti, da parte del private equity americano Apollo Management per una business combination con l'istituto ligure che tuttavi per ora non è qualificabile come offerta.

Secondo quanto risulta a Milano Finanza, comunque, la bozza sarebbe stata accolta con freddezza perché giudicata da molte controparti come più penalizzante rispetto a quella avanzata (e poi ritirata) da Blackrock. Quella di Apollo non sarebbe però l'unica opzione su cui lavorare.