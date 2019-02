Carige, Pirelli: mai creato sofferenze a istituto o altre banche

Pirelli, "alla luce delle dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro (Luigi Di Maio, ndr) che collega Pirelli ad aziende che sarebbero responsabili di alcune sofferenze di Banca Carige", ribadisce di non avere "mai mancato di onorare i propri debiti e non ha quindi mai danneggiato alcuna banca, ne' ricevuto favori tantomeno di natura politica". Per quanto riguarda Prelios, si legge in una nota della societa', "si ricorda che dall'ottobre del 2010 non e' controllata da Pirelli e che oggi Pirelli non e' piu' azionista della stessa. A quanto risulta, Prelios aveva ricevuto un finanziamento da un pool di banche tra cui Carige, ottenendo nel tempo un normale prolungamento della linea di credito"