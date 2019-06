Carige, pronto il no ad Apollo. Le banche si mettono di traverso. Rumors

Carige dice no ad Apollo. All’advisor KPMG sarebbe arrivata un’offerta probabilmente da parte del fondo, a prezzi definiti da saldo, ancora più stracciata di quella che BlackRock stava per sottoscrivere nei giorni scorsi. Tra le condizioni, dicono i rumors, anche la proposta di trasferire al Fondo obbligatorio di tutela dei depositi il bond convertibile da 313 milioni sottoscritto a dicembre dallo Schema volontario del Fitd.

Appuntamento a questo punto a domani, quando gli organi del Fitd faranno il punto sulla vicenda. Ma secondo il Sole24Ore la probabile reazione degli organi del fondo sarà quella di definire l’offerta irricevibile e declinarla. Le banche, del resto, hanno già sborsato oltre 300 milioni per il bond emesso a dicembre, in gran parte già svalutato, e prima di fare un regalo a un soggetto terzo vogliono pensarci due volte onde non vanificare del tutto lo sforzo.