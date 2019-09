Carige, proxy Glass Lewis consiglia il voto a favore del salvataggio Fitd-Ccb

Il proxy advisor Glass Lewis consiglia agli investitori azionisti di votare a favore del progetto di salvataggio di Carige messo a punto da Fondo Interbancario di tutela dei depositi e Cassa Centrale Banca in occasione della assemblea straordinaria del prossimo 20 settembre. Nonostante l'aumento di capitale offerto in opzione ai soci che e' parte del progetto rappresenti solo una parte della intera ricapitalizzazione (che prevede aumenti riservati a SVI, Ccb e Fondo Interbancario), Glass Lewis ritiene "alla luce delle gravi condizioni di Banca Carige e la mancanza di alternative sostanziali" che "ci sia poco da guadagnare nel respingere l'attuale accordo".

Pertanto, conclude Glass Lewis, l'approvazione delle delibere proposte e' da ritenere nel migliore interesse degli azionisti. Il proxy non manca di notare comunque come il via libera all'operazione potrebbe dipendere dalla posizione assunta da Malacalza Investimenti che a oggi non ha esplicitato le sue intenzioni sulla partecipazione e sul voto nella assemblea del 20 settembre.