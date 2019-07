Carige: strada in discesa per salvataggio

Per il salvataggio di Carige la strada è diventata in discesa. L'accordo tra il Fitd e il partner industriale Cassa Centrale Banca, apprende Radiocor, sarebbe stato trovato in extremis, rispetto ai termini indicati dalla Bce, e di conseguenza la copertura per l'aumento di capitale, secondo fonti finanziarie a conoscenza del dossier, è assicurata. Il passaggio decisivo però sarà l'assemblea di settembre della banca con i soci liguri che dovranno dare il via libera all'aumento o il salvataggio andrà in fumo.

Si delinea una rosa più ampia di sottoscrittori per il bond subordinato da 200 milioni di Carige che dovrebbe completare l'operazione di ripatrimonializzazione della banca. Fonti finanziarie confermano a Radiocor l'indicazione di un intervento di Cassa Centrale Banca che sottoscriverebbe l'obbligazione per 100 milioni. Secondo altre fonti è emersa in queste ore la disponibilità di altri investitori istituzionali e gruppi finanziari per il bond della banca ligure che dovrà offrire un rendimento vicino al 10%. L'interesse di investitori privati consentirebbe di ridurre l'impegno della banca pubblica Credito Sportivo, che ha riconvocato il cda per decidere il prossimo 26 luglio.