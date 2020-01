Carlo Bertazzo per il dopo Castellucci.Atlantia, nuovo amministratore delegato

Carlo Bertazzo verra' nominato oggi amministratore delegato delle attivita' italiane di Atlantia. E' quanto confermano fonti finanziarie. In questo momento e' in corso un board della holding infrastrutturale che potrebbe dunque formalizzare il primo passaggio della nuova governance post-Castellucci, che prevedera' come noto due amministratori delegati: uno per la parte italiana, che sara' l'attuale direttore generale della controllante Edizione, e uno per le attivita' estere, che non sara' pero' oggetto di discussione della riunione odierna del board.



Castellucci se ne era andato il 18 settembe scorso, dopo 16 anni alla guida del gruppo e dopo aver fatto di Atlantia la prima società delle infrastrutture d’Europa. L'uscita era legata a doppio filo con la tragedia del ponte Morandi dell'agosto 2018, e legata alle indagini e alle intercettazioni emerse dalla Spea. Lo storico manager che aveva fatto grande Atlantia, aveva incassato una buonuscita di 31 milioni, il cui pagamento era condizionato al fatto che dalle indagini sul crollo del ponte Morandi, non emergessero profili di colpa grave a carico del manager. Tuttavia, prima della sentenza, la famiglia Benetton aveva deciso di sospendere il pagamento della seconda tranche di emolumento del manager, per demarcare il fatto che voleva distanziarsi dall'operato di Castellucci.



Bertazzo è un manager fedelissimo della holding veneta, dove è entrato nel 1994, scelto dall'attuale presidente Gianni Mion. Non a caso, oggi il manager è amministratore di diverse società che fanno parte del gruppo veneto, tra cui Sintonia (CEO), Connect (la holding che controlla Cellnex di cui è un amministratore), Schema 33, ed è anche direttore di Abertis Infrastructuras.