Caro Di Maio, chiudere i negozi alla domenica? Vero gelicidio dell'economia

Gelicidio é la nuova parola coniata dai media per spiegare agli italiani che a dicembre, a volte, arriva pure l'inverno con pioggia e neve. Soddisfatti finalmente di essere messi a conoscenza di questa bella novità ( probabilmente sconosciuta ai piú ) adesso gli italiani hanno compreso che potranno essere ancora piú felici grazie all'impegno ufficiale del premier grillino Luigi Di Maio a chiudere i negozi alla domenica.

CHIUDERE I NEGOZI DI DOMENICA

Basta con le lunghe code di domenica alle uscite autostradali vicine agli outlet come Fidenza, Serravalle, Arese, Citylife sono per citarne alcuni ubicati in nord Italia. Basta con questi immorali pellegrinaggi ai templi del consumo sfrenato, inutili volani per un'economia asfittica che ha bisogno di riprendersi. Basta all'indebito sfruttamento di personale che magari con giuste turnazioni sarebbe favorevole ad arrotondare lavorando in certi giorni.

L' ESPERIENZA OPPOSTA DI ALTRI PAESI

he farsene dell'esperienza di paesi dall'economia in ascesa che invece di chiudere i negozi allargano i permessi permettendo di portare avanti quello per cui gli stessi sono stati aperti, cioè vendere e fare business ? No molto meglio tenere tutto chiuso evitando di far crescere il personale ( magari solo a tempo, ma quanti studenti avrebbero voglia di guadagnarsi qualcosa ?). No, molto meglio obbligare tutti a chiudere magari favorendo visite reggimentate a parchi, musei, palestre o chiese. LA

MENS SANA IN CORPORE SANO

'Mens sana in corpore sano' potrebbe essere il nuovo leitmotiv grillino che ci farà felici. E pure felici saranno i sindacati e il mondo ecclesiastico. L'economia un po' meno ma chi se ne importa dato che con un Governo pentastellato anche l'Europa sarà felice permettendo quello che altri Governi non sono riusciti ad ottenere, ossia lo sforamento temporaneo del rapporto deficit/Pil, come permesso a Francia e Spagna. Così é se vi pare, e se il M5Stelle guiderà il paese.