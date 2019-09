Carrefour Italia, 546 nuovi punti vendita dal 1 gennaio 2020

Carrefour Italia ha firmato due accordi di master franchising con Apulia Distribuzione ed Etruria Retail, che permetteranno il consolidamento della rete a insegna Carrefour Market e Carrefour Express in Calabria, Basilicata e Puglia, rafforzando la presenza nelle regioni Toscana e Umbria. I nuovi 546 punti vendita dal 1 gennaio 2020 si aggiungeranno ai 1.085 che costituiscono l'attuale rete di vendita di Carrefour Italia. "L'annuncio di oggi rappresenta un momento fondamentale per il rafforzamento di Carrefour Italia sul territorio italiano, in cui crediamo fortemente - ha commentato Ge'rard Lavinay, presidente di Carrefour Italia - a un anno e mezzo dalla presentazione del progetto globale di Transizione Alimentare del nuovo piano strategico annunciato dal Gruppo, confermiamo quindi la profonda fiducia riposta in questo mercato e l'impegno verso i nostri clienti in Italia" I due separati accordi - informa una nota - prevedono sinergie a livello di acquisti, consentendo ad Apulia Distribuzione e ad Etruria Retail di accedere alle condizioni di acquisto di Carrefour Italia, e di distribuire prodotti a marchio Carrefour e prodotti della linea top di gamma "Terre d'Italia".

Apulia Distribuzione conta su oltre 4.000 collaboratori, 350 punti vendita serviti nel 2018 e registra un giro d'affari complessivo di oltre 780 milioni sviluppato nelle regioni di Puglia, Calabria, Basilicata, Molise e Sicilia. Etruria Retail e' un gruppo di acquisto nato a Siena nel 1961 e divenuto leader della grande distribuzione nell'Italia centrale, dove e' presente con 290 punti vendita in 15 province in Toscana, Umbria e alto Lazio. Il gruppo e' impegnato nella somministrazione di merci e servizi ai propri soci, oltre che nella gestione diretta di 23 punti vendita ed e' presente nel settore del Food Service con una societa' diretta. Con i suoi 1900 collaboratori, di cui 670 diretti Etruria Retail registra un giro di affari di oltre 350 milioni con quote di mercato significative in Toscana.

"Siamo molto soddisfatti di questo accordo raggiunto con Carrefour Italia - ha dichiarato Antonio Sgaramella, a.d. di Apulia Distribuzione - la nostra azienda viene riconosciuta dal mercato come uno dei principali operatori di riferimento della Grande Distribuzione su territorio italiano, ed e' per questo che siamo certi che questa partnership, in controtendenza rispetto al settore, potra' garantire il soddisfacimento reciproco nel raggiungere molteplici obiettivi, dallo sviluppo del territorio, alla maggiore competitivita' imprenditoriale, e all'accrescimento del reciproco know-how attraverso la condivisione delle migliori pratiche". "L'accordo con Carrefour e' la scelta migliore che la nostra azienda poteva fare nella ricerca di un partner affidabile nel mondo della Gdo - spiega il direttore generale di Etruria Retail, Graziano Costantini - una partnership di successo che coniuga il know-how e le competenze di un grande player come Carrefour con le capacita' di Etruria Retail di essere impresa attenta alle esigenze dei clienti e vicina ai territori, alle comunita' e ai soci. Da oggi, infatti, costruiamo insieme una formula commerciale innovativa e moderna che ci permettera' di migliorare le nostre performance e aumentare la competitivita' dell'azienda e di ogni singolo punto vendita della rete".