Carrefour verso il taglio di 2400 posti di lavoro in Francia

Carrefour: verso taglio 2.400 posti di lavoro in Francia

Il piano di rilancio aziendale 'Carrefour 2022' prevede il taglio di 2.400 posti di lavoro nella sede centrale del gruppo in Francia. Secondo Le Figaro, il piano verra' svelato domani dal numero uno del gigante della distribuzione, Alexandre Bompard, costretto ad avviare un cambiamento strategico per rimanere leader sul mercato. La nuova strategia prevede inoltre 2,8 miliardi di euro di investimenti in cinque anni per l'innovazione e la crescita digitale del gruppo e lo sviluppo delle sue vendite attraverso tutti i canali possibili.

Il ceo deve affrontare due grandi sfide: "gestire l'eredita'" degli ipermercati, derivante dalla precedente rivoluzione commerciale degli Anni '60, e "apportare le novita'" dell'era digitale, per entrare a pieno titolo "nel commercio del ventunesimo secolo", spiega Philippe Moati, co-presidente dell'Observatoire Socie'te' et Consumption. Con 12.300 negozi nel mondo e 374.478 impiegati, il gigante francese della vendita al dettaglio, che nel 2001 era il secondo piu' grande al mondo dietro l'intoccabile gruppo americano Wal-Mart, ora e' al nono posto, superato da Amazon (sesto), secondo il barometro annuale di Deloitte.