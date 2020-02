Carsenzuola, Europ Assistance Italia: "Puntiamo su innovazione e servizi"

Europ Assistance annuncia il proprio rinnovamento aziendale: il nuovo assetto affianca alle strutture che erogano servizi in modo trasversale due nuove divisioni responsabili rispettivamente dell’offerta Auto e dell’offerta Travel&Personal.

Archiviato positivamente il 2019, Europ Assistance inizia il nuovo decennio all’insegna di un rinnovamento aziendale progettato per adattarsi al meglio alle nuove esigenze del mercato e per rispondere in maniera sempre più puntuale, tempestiva ed efficace ai bisogni della clientela.

La nuova organizzazione ha l’obiettivo di favorire una maggiore velocità e specializzazione, per essere più efficaci nel fornire servizi e prodotti innovativi a tutti i clienti ed i business partner.

Il nuovo assetto affianca alle strutture che erogano servizi in modo trasversale (Financial, HR, Legal, Strategy & Project, Operations, External Communication), due nuove divisioni responsabili rispettivamente dell’offerta Auto e dell’offerta Travel&Personal.

Ciascuna delle due nuove strutture raccoglie tutte le competenze per poter operare in autonomia al proprio interno e utilizzare tutte le leve, dal marketing al pricing, dalle vendite alle operations, necessarie per rispondere in maniera efficace e tempestiva alle richieste di clienti e business partner, e velocizzare il time to market.

Gennaro Bisesti, affianca alla responsabilità dell’area Operations anche la guida della struttura Auto Office, mentre Mauro Cucci, entrato di recente in Europ Assistance dopo una lunga esperienza in Vodafone, è a capo di quella Travel & Personal Office (area che gestisce anche le vendite dirette, con specifico focus ed investimenti sui canali digital).

Così come i responsabili delle strutture trasversali, i due manager rispondono a Fabio Carsenzuola, Chief Executive Officer di Europ Assistance.

“In oltre 50 anni di attività", racconta Fabio Carsenzuola, CEO Europ Assistance Italia, "abbiamo fatto evolvere le soluzioni di assistenza per rispondere a bisogni ed esigenze dei nostri clienti. Negli ultimi anni ci siamo concentrati sulla qualità del servizio, sull’innovazione delle modalità di accesso all’assistenza, oltre che sulla crescita della nostra leadership nei mercati core. L’attuale velocità del cambiamento richiede che le aziende debbano essere ancora più rapide nell’anticipare il futuro e introdurre nuovi servizi per rispondere al meglio alle richieste dei clienti. La nuova struttura risponde a queste esigenze, valorizzando una sempre maggiore specializzazione e velocizzando il time to market.”