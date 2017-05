Casa, compravendite su del 18,9% nel 2016

Lo scorso anno il mercato immobiliare residenziale ha registrato un aumento del numero di compravendite del 18,9% confermando il trend positivo che nel 2015 aveva visto una crescita del 6,5% (+3,15 nel 2014). E' quanto si legge nel Rapporto immobiliare residenziale 2017 realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'Abi.

In ripresa anche il valore complessivo delle compravendite che nel 2016 raggiunge gli 89 miliardi di euro contro i 76 dell'anno precedente. Sostanzialmente stabili i nuovi contratti di affitto di immobili ad uso abitativo che, lo scorso anno, crescono dello 0,63% rispetto all'anno precedente. In forte aumento, invece, le abitazioni acquistate con mutuo ipotecario: +27,3%. Un fenomeno, spiega una nota, spiegato anche dal miglioramento dell'indice di 'affordability' che misura l'affidabilita' economica delle famiglie e conseguentemente la possibilita' di accesso all'acquisto di case". (AGI) Lda/Stp



Casa: Sabatini, crescita mutui segno stabilita' finanziaria

L'aumento dei prestiti ipotecari per l'acquisto di case e il relativo miglioramento dell'indice di 'affordability' (accessibilita' ai finanziamenti, n.d.r.) delle famiglie italiane "testimonia la rilevanza dello stato di stabilita' finanziaria delle famiglie che ha consentito di affrontare due grandi crisi" economiche controbilanciando la fragilita' del bilancio pubblico. E' quanto ha detto il direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini, in occasione della presentazione del Rapporto Immobiliare Residenziale 2017 illustrando l'indice di affordability elaborato dall'Ufficio Studi dell'Ab. Indice che sintetizza l'analisi dei vari fattori (reddito disponibile, prezzi delle case, andamento, tassi di interesse sui mutui) che influenzano la possibilita' per le famiglie di comprare casa indebitandosi e ne descrive l'andamento.

Nel 2016 l'indice continua nel suo trend positivo, registrando un significativo miglioramento che nel secondo semestre dell'anno lo porta a stabilire il nuovo massimo storico: secondo le proiezioni mensili, a marzo del 2017 l'indice si sarebbe stabilizzato su valori di fine anno scorso. In quest'ultimo anno la dinamica positiva e' principalmente dovuta ad una forte riduzione del costo dei mutui (che spiega l'80% del miglioramento intervenuto), mentre continua ad essere positivo anche il contributo dovuto al miglioramento del prezzo relativo delle case rispetto al reddito disponibile, anche se e' da rilevare la recente crescita delle quotazioni immobiliari. In miglioramento anche gli aspetti distributivi: nel secondo semestre del 2016, la quota di famiglie che dispone di un reddito sufficiente a coprire il costo annuo del mutuo per l'acquisto di una casa e' pari al 74%, nuovo massimo storico superiore di 12 punti percentuali al dato di inizio 2004. Il miglioramento delle condizioni di accesso all'acquisto di una abitazione e' risultato piuttosto omogeneo a livello territoriale: la condizione di accessibilita' e' presente in tutte le regioni ed inoltre sono 17 su 19 le regioni in cui nel 2016 l'indice ha registrato un massimo storico. E commentando questi dati, il direttore generale dell'Abi ha sottolineato che "e' ormai chiaro che siamo usciti dalla crisi" che "ha messo a dura prova anche le famiglie italiane".