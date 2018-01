Casa: prezzi quasi stabili nel 2017 (-0,5%). Ancora crisi nei piccoli centri

Resta stabile il mercato immobiliare italiano nel 2017. Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale, relativo ai valori registrati a dicembre 2017, a livello nazionale il prezzo medio degli immobili in vendita e' stato pari a 1.898 euro al metro quadro. Cifra - spiega una nota - che sancisce la quasi raggiunta stabilita', con una variazione annuale pari al -0,5%. Quello italiano pero' rimane uno scenario frammentato in cui, negli oltre 8.000 Comuni, le situazioni sono molto differenti fra loro. Tra le tre grandi citta', Milano e' l'unica che ha chiuso il 2017 con prezzi in aumento. "Per oltre 1.000 Comuni il 2017 si e' concluso con zero transazioni, segno di una totale assenza di mercato in territori che non offrono opportunita' lavorative e stanno vivendo una condizione di abbandono - dichiara Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it - e' nelle grandi citta', e ancor piu' nelle metropoli, che si sta finalmente realizzando la ripresa. Guardando a cio' che sta accadendo nei maggiori centri riusciamo a individuare quelli che saranno i trend del mercato nel 2018, vale a dire una risalita dei prezzi, della domanda e del numero di compravendite e locazioni".

Tra le tre metropoli, Milano e' l'unica che ha concluso il 2017 con prezzi in aumento. Per comprare casa nel capoluogo meneghino si richiedono mediamente 3.236 euro al metro quadro, cifra che, rispetto al 2016, e' cresciuta dello 0,6% e sancisce il sorpasso su Roma. Nella Capitale infatti l'anno si e' chiuso con un -2,9% e una richiesta media di 3.231 euro al metro quadrato. Con un costo medio di 2.644 euro/mq, anche Napoli chiude il 2017 in negativo (-2,2%). In entrambe pero', l'ultimo trimestre del 2017 ha visto ridursi il trend al ribasso dei valori immobiliari: tra settembre e dicembre 2017 a Roma si e' rilevata un'oscillazione in negativo dell'1%, mentre a Napoli il segno e' gia' positivo (+0,6%). Se questo e' il quadro dei prezzi, guardando alla domanda di abitazioni nelle tre metropoli italiane, si evidenzia un trend di crescita pari all'8,7% in un anno, segno di un forte interesse che nel prossimo anno portera' anche i costi delle abitazioni ad aumentare. Stando alle stime di Immobiliare.it la domanda di case nelle metropoli continuera' a crescere e a fine 2018 raggiungera' il +10%. "L'attesa di un prossimo aumento dei prezzi nelle metropoli italiane va letta anche da un'altra angolazione - racconta Giordano - la fetta maggiore degli acquisti in questi centri sta avvenendo per sostituzione. La ricerca di un immobile che migliori le condizioni abitative della famiglia porta quindi le transazioni a concentrarsi su prodotti di qualita'". Catanzaro si conferma il capoluogo di regione piu' economico, con un prezzo medio registrato a dicembre 2017 pari a 1.102 euro/mq (-2,4% su base annua). Seguono Campobasso, con 1.136 euro/mq, e Perugia con una richiesta media di 1.224.