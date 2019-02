Case prignorate, M5S: finisce la vergogna di Renzi-Boschi

DL SEMPLIFICAZIONI, M5S: “MESSO FINE ALLA VERGOGNA RENZI-BOSCHI, MAI PIU’ CASE PIGNORATE A IMPRENDITORI CHE VANTANO CREDITI DALLO STATO” - “Abbiamo approvato alla Camera il decreto legge Semplificazioni che dà una bella sforbiciata alla burocrazia in Italia. Gli interventi a favore degli imprenditori rappresentano il cuore pulsante di questo intervento. Abbiamo istituito una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese da 50 milioni di euro destinato a chi non riesce a restituire alle banche i finanziamenti che ha ricevuto, e non riesce a restituirli a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della PA” – lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Bilancio alla Camera.

“Inoltre superiamo l’articolo 560 scritto dalla Boschi e da Renzi sotto dettatura delle banche, una vergogna assoluta che ha costretto alla sofferenza ed all’umiliazione imprenditori onesti e dediti al lavoro come Sergio Bramini. È inaccettabile che un imprenditore che vanta crediti verso lo Stato si veda pignorare la propria casa. Noi sosteniamo questi imprenditori mettendo loro a disposizione un fondo di garanzia e tutelandoli dai pignoramenti” – concludono.

DL SEMPLIFICAZIONI, M5S: NON CI PIEGHIAMO ALLE LOBBY DEL PETROLIO – “Abbiamo approvato alla Camera dei Deputati il Decreto Semplificazioni con cui iniziamo finalmente un percorso virtuoso verso una coerente transizione energetica, in cui abbandoneremo gradualmente tutte le fonti fossili. Alle minacce delle lobby del petrolio non ci pieghiamo. A tutte le compagnie petrolifere aumentiamo di 25 volte i canoni annuali delle concessioni di idrocarburi, che non venivano aggiornati dal 1998. Per 20 anni i nostri mari e le nostre terre sono state svendute nel totale silenzio dei Governi passati, evidentemente amici della lobby del petrolio. Questo Governo, invece, ha un piano diverso, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ed iniziare finalmente quel lungo percorso virtuoso per portare l’Italia verso la decarbonizzaizone e la defossilizzazione”. Così in una nota i portaVoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Ambiente alla Camera.