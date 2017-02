Caso Kroll: assolto Tronchetti Provera. "Fiducia in giustizia che è arrivata"

Caso Kroll: assolto Marco Tronchetti Provera. Nel processo d'appello-bis, era imputato per ricettazione



La seconda Corte d'Appello di Milano ha assolto "perché il fatto non costituisce reato" Marco Tronchetti Provera, imputato per ricettazione nell'ambito del cosiddetto caso Kroll. Il processo è stato celebrato dopo che la Cassazione aveva annullato una precedente sentenza di assoluzione. L'attuale presidente di Pirelli aveva rinunciato alla prescrizione.



"Dopo tanti anni credo che sia un giorno molto importante di chiarezza, la frase facile a dire è che avendo fiducia nella giustizia alla fine si ha giustizia". Così il presidente di Pirelli Marco Tronchetti Provera ha commentato, parlando con i cronisti, la sentenza della Corte d'Appello milanese che lo ha assolto con formula piena nel processo di secondo grado 'bis' dall'accusa di ricettazione per il caso Kroll. "Io ho sempre avuto fiducia nella giustizia - ha aggiunto - ho rinunciato alla prescrizione nella convinzione che questo è un Paese democratico in cui bisogna rispettare lo Stato e la giustizia, il pilastro su cui si fonda una società democratica". E sull'ipotesi che la Procura generale, che aveva chiesto la sua condanna, possa ricorrere ancora in Cassazione, Tronchetti Provera ha detto: "Noi andremo sempre e comunque fino in fondo, i fatti sono cocciuti e io sono cocciuto quanto i fatti". E ha voluto ringraziare i suoi legali, gli avvocati Marco Deluca e Giuseppe Lombardi, che "hanno lavorato con passione".