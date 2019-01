Cassa depositi e prestiti: al via l’anticipazione dei pagamenti della Pa

Cassa depositi e prestiti (CDP) comunica che è operativa da oggi la piattaforma per l’anticipazione dei pagamenti della Pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2018.

CDP fornirà il proprio contributo per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili - relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali - sia delle regioni e delle province autonome (e dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale), che dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

Grazie a questa iniziativa sarà possibile offrire un sostegno concreto agli enti territoriali e, come previsto anche nel nuovo Piano Industriale di CDP, generare un impatto positivo per il tessuto economico e le comunità locali. La nuova misura è in grado di fornire una risposta immediata ed efficace alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti: imprese, bilancio centrale e Enti territoriali. In particolare, le imprese otterranno la liquidazione del proprio credito verso gli Enti, senza dover sostenere alcun costo accessorio; il bilancio centrale non subirà impatti sui saldi di finanza pubblica; gli Enti godranno di un tasso finito variabile, al momento pari allo 0,67%, inferiore rispetto a quello previsto dalla direttiva 2011/7/UE (tasso di riferimento BCE + 8%).

Con il nuovo strumento, che si aggiunge ai servizi offerti da SACE FCT per lo smobilizzo dei crediti, il gruppo CDP amplia la propria offerta integrata di soluzioni a sostegno delle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione. Inoltre, la misura a supporto dell’Anticipazione si affianca ai tradizionali finanziamenti a medio-lungo termine per gli investimenti ed alle anticipazioni di tesoreria in favore degli enti locali di minori dimensioni. Gli enti interessati ad usufruire della nuova misura troveranno tutte le informazioni disponibili alla pagina www.cdp.it/anticipazionePA.